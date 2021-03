Jojo Todynho diz que teve aulas de sexo com a atriz pornô Elisa Sanches

Campeã da última temporada de A fazenda e dona do hit Que tiro foi esse, Jojo Todynho, funkeira carioca de 24 anos, surpreendeu seus fãs e seguidores ao dizer, nos stories do Instagram, que tudo o que ela sabe sobre sexo foi aprendido com a atriz pornô Elisa Sanches.

Nos vídeos, Jojo revelou e elogiou a pessoa que ela considera sua professora nesse assunto. “Vocês querem minha professora? Ela é foda na arte do sexo! Elisa Sanches, vem pra cá meu amor, minha gostosa, maravilhosa, poderosa! Tudo o que eu sei, aprendi com ela”, afirmou a artista em tom descontraído.

Jojo ainda detalhou, para a alegria de seus fãs, seu desempenho na cama, graças ao que aprendeu com Elisa. “Eu sou uma máquina, uma potência! 12 horas”, disse. De acordo com um levantamento realizado pelo colunista Ricardo Feltrin, do Uol, Elisa Sanches é, atualmente, a segunda pornstar brasileira mais buscada na internet. Ela também irá comandar, a partir da próxima quinta (18/03), o reality adulto Casa das Brasileirinhas.

Jojo Todynho, que não recebeu uma boa proposta da Record TV após seu sucesso no reality da emissora, assinou recentemente com a TV Globo. A cantora irá apresentar um talk show no Multishow. O programa terá oito episódios, além de conteúdos originais com influenciadores. As informações são do ObservatórioG. Veja o vídeo de Jojo:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários