Justiça manda casal homoafetivo devolver bebê adotada em Goiás

O casal, que mora em Pirenópolis, a 123 KM de Goiânia, passou seis anos na fila de espera do Sistema Nacional de Adoção (SNA). A batalha judicial em torno da adoção da criança teve início antes dela chegar em Pirenópolis.

Juliano diz que houve resistência por parte da suposta madrinha da criança para entregá-la ao casal, mesmo com a determinação da Vara da Infância e Juventude.

“No dia 22 [de setembro], a gente assinou a documentação e começou nossa batalha. A família acolhedora não quis entregar a criança. Montamos o quarto, compramos roupas, material de higiene, fraldas, e elaboramos toda uma logística para recebê-la. Foi emitido mandado de busca e apreensão, e ela [a bebê] chegou”, disse Pina, em vídeo publicado no Instagram.

Já a mulher, disse que foi surpreendida de ter que entregar a criança. “Venho convivendo com ela e cuidando dela desde que ela nasceu, dando suporte para ela e outros irmãos”, afirmou em vídeo nas redes sociais. “Ela tem família, não é desamparada. Não tinha nenhum motivo para retirar ela daqui”, acrescentou.

12 dias após começar a morar com o casal, ela foi obrigada a ser entregue para a suposta madrinha. Ela teve o pedido atendido pelo Tribunal de Justiça para suspender por ora a decisão que autorizou a adoção, depois de relatar o laço afetivo com a bebê.

Apesar das alegações da mulher, famílias acolhedoras não podem adotar crianças. No vídeo, o casal diz que os dois são habilitados para adoção e estão amparados pela lei. Já a suposta madrinha disse que conhece a mãe biológica da bebê e ressaltou que não faz parte do programa Família Acolhedora. “Não sou família acolhedora. Apenas assinei um comprovante no Cras [Centro de Referência de Assistência Social] de que a criança estaria comigo”, disse.