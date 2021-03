Leitos de UTI em Rio Branco são desligados por falta de profissionais para operá-los

O Pronto-Socorro de Rio Branco desligou nas últimas horas dois leitos de UTI dos seus 30 disponíveis. O motivo é a falta de profissionais para operá-los. De acordo com o diretor da unidade, Areski Peniche, o desfalque na equipe se deu por motivo de saúde. “Os profissionais também estão adoecendo”, lamenta o gestor.

Ele afirmou que os leitos serão reativados assim que a equipe estiver completa novamente. Entre os problemas de saúde que tem gerado afastamento está a Covid-19.

Vinte pacientes aguardavam vaga em UTI no Acre no final da tarde desta terça-feira (23). Tanto o PS quanto o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) estão com lotação máxima de UTIs há mais de 10 dias seguidos.

