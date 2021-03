Motorista perde a direção e veículo vai parar dentro de córrego na Dias Martins

Motoristas que também trafegavam pela via prestaram socorro e acionaram o Samu

Um motorista que não teve o nome divulgado sofreu um grave acidente na madrugada deste domingo (7), na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, próximo a uma faculdade em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a vítima trafegava sentindo bairro-centro em um carro de cor preto, quando perdeu o controle e bateu em uma mureta que divide as duas pistas. No acidente, o veículo entrou na contramão e acabou caindo dentro do córrego.

Outros motoristas que também trafegavam pela via prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, com apenas escoriações.

O Policiamento de Trânsito foi no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi removido por um guincho e levado para o pátio do Detran.

