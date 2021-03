Mototaxista e passageiro são presos com cocaína e maconha na Estrada de Porto Acre

Um mototaxista e um passageiro acabaram presos acusados de tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (8), no km 8 da Rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

Policiais militares do 3° Batalhão, com apoio do Tático, estavam abordando motocicletas pela rodovia, quando suspeitaram e abordaram um mototaxista com um passageiro que trafegavam sentido Porto Acre a Rio Branco.

Durante a abordagem, os PMs encontraram em uma mochila que estava com o passageiro 216 trouxinhas de cocaína, 371 tabletes de maconha, alguns celulares e uma quantia de R$ 749 em espécie.

Diante dos fatos, o passageiro recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O mototaxista foi levado como testemunha à delegacia, mas no momento em que os policiais estavam confeccionando o Boletim de Ocorrência, o celular do profissional tocou e um militar atendeu. Na ligação, outro “cliente” solicitava mais drogas ao mototaxista. Diante das circunstâncias, o ho

