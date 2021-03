Neymar é o quinto mais valioso do mundo; Lukaku passa Cristiano Ronaldo

A auditora mundial KPMG elaborou um relatório dos jogadores mais valiosos do mundo, de acordo com seu preço de mercado. A análise trouxe vários fatos curiosos e somente Neymar de brasileiro entre os 10 primeiros.

Um dos mais contundentes é que Cristiano Ronaldo deixou de ser o jogador de futebol mais valioso do campeonato italiano. O português perdeu a vaga para o atacante Lukaku , da Inter de Milão. O atacante belga está avaliado em 104,6 milhões de euros, enquanto o cinco vezes Bola de Ouro está avaliado em 63,9 milhões.

Já no Campeonato Espanhol, João Félix, que ocupa a décima quarta posição na tabela, é o jogador mais valioso. Sua avaliação chega a 97,8 milhões de euros.

Outro dado curioso é o do jogador espanhol de maior valor. Trata-se de Saúl Ñíguez. O meia do Alicante ocupa o vigésimo primeiro lugar do ranking, com um valor de 85 milhões de euros. Messi está na 34ª posição. A estrela do Barcelona é avaliada pelo relatório da KPMG em 74,5 milhões de euros.

