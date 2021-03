No Acre, percentual de mortos por Covid-19 sem comorbidades sobe para 40%

No Acre, o percentual de mortos por Covid-19 sem histórico de doenças pré-existentes saltou de 35,4% na primeira quinzena de março para 40,5% na segunda. As informações contam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Do total de óbitos registrados até o momento no estado (1.210), 490 não tinham comorbidades. No dia 11 de março, esse número era de 373 no universo de 1.054 vítimas fatais do coronavírus.

Entre as principais doenças que quando associadas à Covid-19 podem levar à morte estão diabetes, enfermidades cardíacas, doenças respiratórias crônicas, como tuberculose, pacientes renais e oncológicos, transplantados, além de obesidade.

Quase 70% dos mortos foram pessoas acima de 60 anos, que também pertencem ao grupo de risco, independente se há ou não comorbidades.

O Acre vive o pior momento da pandemia desde seu início, há quase um ano. O total de casos chegou nesta quarta-feira (24) a 66.744.

