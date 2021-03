Oxigênio medicinal: Ministério da Saúde confirma situação preocupante no Acre

Estado tinha o maior risco de desabastecimento do país, mas fluxo foi melhorado no fim de semana

O Ministério da Saúde confirmou, em reunião com a Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (22), que a situação do Acre em relação ao abastecimento de oxigênio medicinal era preocupante. O estado dividia com Rondônia o posto de cenário mais crítico do país. As informações são do O Globo.

No sábado (20), o Ministério Público Federal (MPF) havia alertado a pasta sobre risco alto de desabastecimento do produto. No dia seguinte, o governo federal resolveu agir e prometeu envios diários do insumo aos dois estados vizinhos.

Aviões do Ministério da Defesa farão a entrega de 5.400 m³ do insumo por dia, inclusive aos sábados e domingos. O novo fluxo não tem data para interrupção. Antes, o envio acontecia três vezes por semana.

Se houver necessidade, outro avião já foi colocado à disposição, com capacidade de fornecimento de até 10 mil m³ por dia.

