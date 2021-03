Pecuarista Junqueira é o novo secretário de Produção e Agronegócio do Estado

O pecuarista José Aristides Junqueira Franco Junior, o Neném Junqueira, foi nomeado como secretário de estado de Produção e Agronegócio. O decreto, que está no Diário Oficial desta sexta-feira (26), foi assinado pelo governador Gladson Cameli.

O foco de sua gestão à frente da Sepa, segundo ele, será fortalecer a pecuária, a produção rural e a abertura de novos mercados. Ele diz que também irá trabalhar bastante no sentido de desburocratizar as leis.

Precisamos parar de importar milho e outros produtos e passar a produzir para consumo local e vamos exportar para os países vizinhos. “Essa será uma de nossas principais metas”, garante Junqueira, que assume o lugar do médico veterinário Edivan Maciel, que ficou à frente da pasta um ano e quatro meses como indicação da deputada federal Mara Rocha (PSDB).

A nomeação de Junqueira, ligado ao senador Márcio Bittar (MDB), faz parte da repactuação do governo com os emedebistas, mas o pecuarista foi indicado por também ter a simpatia e a confiança do governador Gladson Cameli, o dono da caneta que o nomeou.

Junqueira é da quinta geração de família de produtores rurais. Ele chegou ao Acre em 1977, com apena dois anos de idade, vindo de Londrina, no Paraná. Atua profissionalmente no ramo do agronegócio desde os anos de 1990.

“O Acre é o estado que me acolheu e por isso me sinto um acreano. Minha esposa e filho são do Acre e tudo o que eu tenho conquistei trabalhando honestamente aqui”, comenta.

