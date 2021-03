Polícia Militar recupera veículo roubado e evita que ele seja levado à Bolívia

O motorista e o veículo foram encaminhados à Defla, para serem tomadas as medidas cabíveis

Uma ação integrada das guarnições da Companhia de Choque (CPChoque/BOPE) e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) resultou na noite desta segunda-feira, 22, na recuperação de um veículo roubado. O fato ocorreu na entrada da Praia do Amapá, região do 2º distrito da capital.

As equipes, por meio de informações repassadas via CIOSP, realizaram uma barreira policial e conseguiram realizar a abordagem veicular. No automóvel, encontrava-se apenas o motorista, que relatou está levando o carro a Plácido de Castro, e posteriormente a Bolívia.

O motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.

