Prefeito de Cacoal (RO) acorda cedo pra mostrar caminhão de desinfecção química em ação

Veículo joga uma solução de hipoclorito de sódio nas fachadas de algumas lojas no centro comercial da cidade

O prefeito de Cacoal (RO), Adailton Fúria (PSD), divulgou um vídeo em suas redes sociais em que aparece às 5h da manhã em cima de um caminhão de desinfecção química, no momento em que o veículo joga uma solução de hipoclorito de sódio nas fachadas de algumas lojas no centro comercial da cidade.

De acordo com o prefeito, a Prefeitura Municipal de Cacoal fez a aquisição do produto para ser usado diariamente na desinfecção de portas de repartições públicas e do comércio local.

