Progressistas emite nota em defesa do secretário de Educação Mauro Sérgio

O partido Progressistas, em nome da executiva estadual, presidida pela senadora Mailza Gomes, emitiu neste sábado (13) uma nota de apoio ao secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio Cruz. No documento, a legenda reitera a confiança no trabalho desempenhado pelo gestor.

Confira:

“O Partido Progressistas/Acre vem a público manifestar confiança no trabalho desempenhado pelo secretário Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio Cruz. Como cidadão e homem público, se disponibilizou a colaborar e está à inteira disposição de qualquer investigação, auditoria ou outro tipo de ação que busque garantir a lisura e a transparência na administração dos recursos públicos.

Como o próprio secretário destacou em nota, o trabalho dele sempre será pautado pela transparência no combate a qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade, e em apoio às ações de combate à corrupção como garantia da inviolabilidade do erário público.

Nosso partido tem compromisso ético com todos, uma vez que somos contra qualquer tipo de desvio de agente público no exercício da função. O Progressistas apoia as instituições e reafirma seu compromisso com a defesa da Constituição e da democracia, acreditando que no decorrer do andamento das investigações, ficará comprovada a probidade, moralidade administrativa e honra do secretário Mauro Sérgio.

Rio Branco, AC, 13 de março de 2021

Diretório Estadual do Progressistas do Acre

Mailza Gomes – Senadora da República e presidente do Progressistas/AC”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários