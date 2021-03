Quarta-feira com sol, calor e tempo nublado no Acre, prevê Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que áreas de instabilidade associadas a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se espalham pelo Acre nesta quarta-feira (10) e aumentam as condições de chuva pelo estado.

No oeste acreano, a previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia, além de possibilidade de temporais com grandes acumulados de chuva.

Na capital e demais regiões do Acre o dia será de sol e calor, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.