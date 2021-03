Rio Branco começa a vacinar idosos acima de 73 anos contra Covid nesta terça; veja locais

A Prefeitura Municipal de Rio Branco anunciou o início da vacinação de idosos de 73 anos ou mais, a partir desta terça-feira (2). Além dos idosos nesta faixa etária, trabalhadores da Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 também serão imunizados.

A vacinação será aplicada no ponto por drive thru localizada no pátio do Detran frente ao 7º BEC e também na Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Hidalgo de Lima – no bairro Palheral e na Policlínica Barral y Barral , no Conjunto Tangará. Em todos os locais a vacinação ocorre das 8h às 17h

Para se vacinas, o idoso deve apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS. No caso dos trabalhadores da saúde, é necessário carteira do conselho e RG, ou declaração da unidade onde trabalha (para aqueles que não possuem registro) e RG.

