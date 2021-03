Rio Branco inicia vacinação de idosos a partir de 65 anos nesta segunda; confira os locais

Além das unidades de Saúde, a vacinação também está disponível por drive-thru no antigo pátio do Detran

A Prefeitura Municipal de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira (29), em Rio Branco, a vacinação contra covid-19 de idosos a partir de 65 anos, das 8h às 17h.

Os pontos de vacinação são 11 na Capital: nas Uraps Cláudia Vitorino, Eduardo Assmar, Ary Rodrigues, Hidalgo de Lima, Roney Meireles, São Francisco, Vila Ivonete, Rosangela Pimentel, Bacurau, na Policlínica Barral y Barral e na UBS Valdeisa Valdez.

Além das unidades de Saúde, a vacinação também está disponível por drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC.

É preciso apresentar RG ou CPF ou o cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso. No caso dos trabalhadores da saúde, estes devem apresentar carteira do respectivo conselho e RG ou declaração da unidade onde trabalha (para aqueles que não possuem registro) e RG.

