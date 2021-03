Rubens Barrichello se declara para apresentadora esportiva

Em seu perfil no twitter e instagram, ele postou fotos ao lado da jornalista da "Band Sport Clube" e da Band News

O ex-piloto de Fórmula 1 , Rubens Barrichello está apaixonado e aproveitou a celebração de um ano de namoro com a apresentadora esportiva Paloma Tocci para se declarar nas redes sociais.

Em seu perfil no twitter e instagram, ele postou fotos ao lado da jornalista da “Band Sport Clube” e da Band News e escreveu: “1 ano minha gata. Que gostoso podermos curtir este dia juntinhos. Vc é um presente como eu sempre disse. Te amo meu bombom”.

O namoro foi confirmado em julho do ano passado. Ambos se divorciaram de seus respectivos casamentos em 2019. Paloma Tocci foi casada com o empresário Felipe Maricondi por sete anos e teve a filha Maya. Rubinho esteve casado com Silvana Giaffone por 22 anos. Os dois tem juntos dois filhos: Eduardo e Fernando.

No ano passado, a jornalista também usou as redes sociais para declarar o seu amor pelo ex-piloto. “Hoje faz 6 meses que o meu coração bate muito acelerado ! Amo você, Rubens Barrichello – disse, na época.

