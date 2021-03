Saiba quanto custou Ferrari que Gusttavo Lima usa de enfeite na sala

Segundo uma publicação do portal UOL, que foi a fundo e investigou os precedentes da tão famosa Ferrari vermelha (Ferrari FF) de Gusttavo Lima, o valor do veículo é “apenas” 2,8 milhões de reais, isso se ela for da linha mais recente comercializada no Brasil.

O modelo de Ferrari que Gusttavo Lima tem em sua garagem é um dos poucos com quatro lugares, dispostos para dois adultos e duas crianças, o que é perfeito para o tamanho da família do sertanejo. O veículo de luxo não é atraente apenas na beleza, mas arranca suspiro dos admiradores de carrão com sua potência.

