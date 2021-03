Secretário de Saúde avalia resultado do ‘lockdown’ no fim de semana: “Foi positivo”

O secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene, disse à reportagem do ContilNet na manhã desta segunda-feira (15), que as medidas restritivas, o ‘lockdown’ realizado no último fim de semana no Acre teve os efeitos esperados.

Para o gestor, nos dois últimos dois dias houveram menos aglomerações e com isso, evitou-se a maior circulação do vírus. “Vamos aguardar os dados dos últimos boletins de saúde, para mim, o lockdown foi positivo”, declarou.

Bestene considera que os resultados serão melhores nos próximos fins de semana, onde as pessoas irão estar mais habituadas às medidas impostas pelo comitê de acompanhamento da Covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários