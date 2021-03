Secretário diz que decreto não é lockdown, mas aglomerações nas ruas estão proibidas

"As igrejas estão fora do decreto, mas precisam obedecer a regra dos 20%", explicou

O secretário de Segurança e Justiça do Acre, Paulo César, disse nesta quarta-feira (3) que cometeu um erro ao dizer que as pessoas não poderiam circular pelas ruas nos fins de semana, após o decreto publicado pelo governo do Estado.

“Houve uma falha inicial minha. Está parcialmente equivocada a minha fala. Nós tínhamos um entendimento inicial de que teríamos um lockdown, mas houve uma revisão no fim de semana e, consequentemente, o decreto que foi publicado não determina lockdown. As pessoas e veículos podem circular”, informou.

“Contudo, é bom ressaltar que os postos de gasolina estarão fechados. Apenas os que fornecem combustível para os automóveis da Segurança Pública e de emergência ficarão abertos. Além disso, todos os outros estabelecimentos comerciais estarão fechados”, continuou.

Sobre o funcionamento das igrejas, o secretário argumentou que os templos estão fora do decreto e que podem funcionar aos finais de semana, desde que obedeçam o limite máximo de 20% de ocupação.

“As igrejas estão fora do decreto, mas precisam obedecer a regra de receber apenas 20% de público”, especificou.

Ao final, Paulo César, disse que embora os cidadãos possam circular, há algumas limitações.

“Aglomerações nos espaços não serão permitidas”, concluiu.

