Sem farinha, açúcar ou ovos! Prepare este delicioso bolo de caneca

Ese lhe dissermos que pode fazer um bolo delicioso e saudável no microondas? A receita é do portal A Pitada do Pai:

Ingredientes

1 banana madura

2 colheres de sopa manteiga de amendoim

2 colheres de sopa cacau cru em pó (ou farinha de alfarroba se preferir)

Preparação

Coloque no liquidificador (ou com ajuda da varinha mágica) a banana, a manteiga de amendoim e o cacau cru, até obter uma consistência homogênea. Coloque a ‘massa’ numa caneca e leve ao microondas até estar cozido, cerca de 1 minuto (pode variar consoante o microondas).

