Senador Major Olímpio é internado em SP com Covid-19

Apesar da internação, Major Olímpio participou nesta quarta-feira (3) da sessão de trabalhos do Senado, através de videoconferência da cama do hospital.

Olímpio é um dos três senadores da República que contraíram a Covid-19 nessa semana e estão afastados das atividades parlamentares presenciais no Senado.

Por causa do avanço da Covid-19 entre os senadores e entre os brasileiros, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou que todas as sessões plenárias da casa voltarão a ser apenas remotas a partir de segunda-feira (8).