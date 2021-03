Silvio Santos cobra Nelson Rubens: “Quero o dinheiro que ele me deve”

Após receber a 2ª dose da vacina contra a covid-19, nessa quarta-feira (10/3), o apresentador Silvio Santos cobrou uma dívida do também apresentador Nelson Rubens em entrevista ao TV Fama, da RedeTV.

“Diz a ele que nós estamos em 2021 e ele ficou de me pagar o que me deve. Toda hora me dá uma desculpa. Quero o dinheiro que ele me deve, desde o tempo da Rádio Nacional, quando ele trabalhava comigo”, disse o dono do SBT.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários