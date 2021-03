TRE divulga licitação para abertura de vagas de estágio em ensino superior e médio no AC

O órgão deverá publicar nos próximos dias um edital com a abertura de vagas e as demandas

Uma portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (26), com abertura de licitação para contratar agente que irá selecionar estagiários para o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

Até 48 estagiários de ensino médio e superior podem ser contratados. O acordo terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

A remuneração é de R$ 900,00 para estudantes de ensino médio e R$ 900,00, além do auxílio transporte de R$ 198,00, para discentes do ensino superior, com carga horária de 5 horas diárias.

O aluno pode optar por diminuir a quantidade de horas para 20, desde que reduza o valor da valor da bolsa.

O órgão deverá publicar nos próximos dias um edital com a abertura de vagas e as demandas.

