Trigêmeos que perderam a mãe após o parto ganham ensaio fotográfico

Intenção é que quando os irmãos olharem as fotos no futuro 'vejam que foram amados, mesmo com o turbilhão' que passaram, diz fotógrafa

Os trigêmeos Vitória, Breno e Valentina ganharam um ensaio fotográfico em Itajaí, no Vale, para comemorar o primeiro mês de vida. A mãe das crianças, Camila Cassimiro da Conceição, de 32 anos, morreu dois dias depois do parto por choque hemorrágico. A investigação que apura as circunstâncias segue em andamento.

Os bebês estão bem e sendo cuidados pelo pai, pela avô materna e por uma tia. A família acompanhou a sessão de fotos que durou três horas e foi realizada em 25 de fevereiro, quando os três estavam com 29 dias, segundo a fotógrafa Eliana Nazario, de 36 anos, responsável pelo ensaio. “Sempre falo: fotografia é memória”, diz.

“Quero que quando olhem essa foto daqui a alguns anos, mesmo com todo o turbilhão que foi ter perdido a mãe, uma situação difícil para família toda, eles vejam que ainda assim foram amados e desejados. Talvez em um dia ruim um deles vai olhar essas fotos e perceber que há luz no fim do túnel e que dias melhores podem vir”, afirma a fotógrafa.

A fotógrafa conta que preparou o estúdio e procurou utilizar tons pastéis e cores claras. Segundo ela, a ideia era trazer leveza e “uma mensagem de que mesmo nesta turbulência toda, a Camila ainda está ali”.

“Confesso que foi uma sessão bem trabalhosa, mais do que o normal, até porque são três bebês. Mas foi uma delícia, as crianças são muito boazinhas. Eles dormiram durante todo o ensaio e acordaram somente para mamar e nada mais. Foi muito gostoso”, diz a profissional.

