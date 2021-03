Vídeo de Marcos Palmeira em prol da campanha SOS Acre viraliza nas redes sociais

A campanha SOS Acre é promovida pelo Ministério Público do Acre em parceria com o TJ/AC

Diante da pouca quantidade de vacinas contra a Covid-19 disponível e do surgimento de novas variantes do vírus, o Ministério Público do Acre busca alternativas para acelerar o processo de vacinação. Na terça-feira, 2, a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, visitou a empresa responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da vacina russa Sputnik V.

***Juntamente com a chefe do MP acreano também estiveram os procuradores-gerais de Justiça do Rio Grande do Sul, Amapá e Piauí, governadores de Estado, parlamentares e representantes da Embaixada da Rússia. Na União Química Farmacêutica Nacional S/A foi discutida a capacidade da empresa de produzir a vacina Sputnik em larga escala, e com isso, ampliar o ritmo de vacinação.

Ação Solidária

A ação solidária “SOS Acre” levou também donativos à senhora Luzia Gomes, moradora do Loteamento Vila Maria, que comoveu internautas em vídeo pescando em lago urbano. A idosa de 65 anos perdeu boa parte dos bens e alimentos com a enchente do Igarapé São Francisco, além de a humilde casa ter ficado comprometida por causa da água. Sensibilizados com situação, internautas criaram uma vaquinha virtual para ajudar a idosa. O link para fazer doações é: https://voaa.me/idosa-pesca-comida

Triste marca…

Na quarta-feira (3) o Brasil teve 1.910 novos óbitos – o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia. maior número desde o início da pandemia. Ao todo, 259.271 brasileiros perderam a vida para a doença causada pelo novo coronavírus. Jair Bolsonaro tornou o Brasil no país com o maior número de mortes por covid-19 no MUNDO.

Enquanto isso….

O Vietnã comemorou no mesmo dia a marca de 6 meses sem nenhuma morte decorrente de infecção pelo coronavírus. Apesar de sua população de 100 milhões de pessoas, medidas de contenção da pandemia garantiram que o país socialista asiático tivesse apenas 35 óbitos por COVID-19.

Artistas nacionais se mobilizam para realizar hoje , 3, às 22 horas (horário de Brasília), um show beneficente no Club House, por meio do Club Brazilian In Club House. O evento tem o intuito de ajudar a divulgar a campanha SOS Acre, realizada pelo Ministério Público do Acre, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, que arrecada recursos e donativos.

***A procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane Araújo, e a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, participarão da abertura do evento falando sobre a campanha.

*** Artistas nacionais e duas atrações do Acre, Iana Sarkis e Lina Graziela, que foram as idealizadoras da Live Solidária, realizada com o mesmo intuito em Rio Branco.

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular- CDDHEP está em uma campanha em prol das mulheres imigrantes que estão na cidade Assis Brasil. A ação consiste em arrecadar 250 kit de material de higiene pessoal

(Toalha, sabonete, escova de dente, creme dental, absorvente, álcool gel, máscaras, creme para cabelo e pente) no preço pesquisado de R$ 50,00.

**** As doações podem ser depositadas na conta do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular – CDDHEP/AC.

Banco do Brasil

Agência: 0071-X

Corrente: 51.164-1

CNPJ: 34.716.746-0001/18

Contatos: Júlia Feitoza 99907- 1361 e Raimunda Bezerra: 99971-0835

Viralizou nas redes sociais o vídeo do ator Marcos Palmeira em prol da campanha SOS Acre, promovida pelo Ministério Público do Estado (MPE/AC), em parceria com o Tribunal de Justiça (TJ/AC). O ator é um dos muitos artistas que reforça a campanha.

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil ouviu nesta quarta-feira (3) o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Os deputados discutiram medidas para o aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações. A audiência pública foi realizada por videoconferência

*** Deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), coordenadora do grupo de trabalho, é a autora do pedido de audiência com o ministro. Fonte: Agência Câmara de Notícias.

Via Verde Shopping

Na última segunda-feira, 01, foi publicado no Diário Oficial do Acre a resolução nº 18 do decreto nº 8.147, que dispõe sobre medidas restritivas, excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica. Dessa forma, o empreendimento volta a funcionar com capacidade de atendimento em 20%. Pensando na comodidade e segurança dos clientes, o shopping continua atendendo no formato Delivery. Acesse o site http://viaverdeshopping.com.br/ para saber quais são as lojas participantes.

***O funcionamento da praça de alimentação e áreas recreativas também serão limitadas a 20% do total, o cinema não é permitido. Neste primeiro momento o Acesso A está fechado, logo a entrada e saída de clientes e colaboradores será pelo Acesso B. Lembramos que todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas para que a reabertura seja de total segurança para os lojistas, colaboradores e clientes.

Dia da Mulher na TV

Segunda-feira, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, e a programação dos canais de TV não vão decepcionar. Além de produções inéditas, diversos filmes e documentários que contam a vida e história de importantes figuras femininas brasileiras e estrangeiras serão exibidos ao longo do dia.

***Para começar, a estreia do documentário ‘Frida. Viva la Vida’, no National Geographic, às 17h10, desta segunda. Dirigido por Giovanni Troilo, a produção é uma jornada reveladora em busca de Frida pelo coração do México, com entrevistas exclusivas, documentos da época, reconstruções e um apanhado geral de suas obras.

***Já o canal Curta!, a partir das 22h30, vai exibir “Clementina”. O documentário faz uma viagem através das músicas e da história de Clementina de Jesus. Os sambas mais poéticos, o batuque cheio de balanço e os cantos religiosos vão nos levando para o profundo mundo de Quelé. Marcada na história da MPB pela sua voz excepcional e repertório de música afro-brasileira, essa neta de escravos trouxe com o seu canto a alegria, a potência e o drama da condição do negro no Brasil. Considerada por muitos o elo perdido entre a cultura brasileira e as raízes africanas.

Os milhares de fãs de Marília Mendonça se preparam para conhecer uma nova faceta de sua rainha: a glamurência. A convite do Boticário, a cantora estrela a campanha digital para o lançamento de Glamour Fever, fragrância intensa e marcante, que promete ser uma verdadeira febre na perfumaria nacional.

*** A campanha faz conexão com atual fase da vida da cantora – ainda mais carismática e cheia de estilo – e acrescenta muito glamour à sua rotina. O novo reinado é regido pelo segredinho da fragrância, com acordes da orquídea Pink Leopard, uma flor de pétalas aveludadas e desenhos únicos. Tudo aqui é inspiração para o look de Marília, montado a partir das dicas de glamour da própria cantora. É assim que surge a rainha da Glamurência, esbanjando empoderamento, coroada por Glamour Fever.

***Nos canais digitais da marca, Marília vai dividir dicas de como ficar cheirosa e glamurosa, demonstrando todo o poder e confiança que Glamour Fever oferece, já a partir da sua embalagem. A clássica estampa de leopardo – em tons caramelo, nude, preto e bronze – ganhou uma versão contemporânea, alinhada às tendências de moda para 2021. Para uma apaixonada pela estamparia animal print como Marília Mendonça, encarnar a garota glamour foi muito natural.

*** O lançamento fica completo com o batom da linha Make B. – com alta cobertura, textura cremosa e disponível na cor Vermelho Terra, e de um nécessarie – ambos com estampas seguindo o animal print,

Parabéns para ao queridíssimo filmaker West que celebra hoje mais um ano de vida. Querido como ele é, passou o dia sendo homenageados por sua legião de amigos pelas redes sociais. Saúde e prosperidade!

Promotor de Justiça Rodrigo Curti foi o aniversariante do dia 11 de fevereiro, que festejou a data em família, em função da pandemia. Na foto, o aniversariante com a esposa Brenda Araújo e o filho Lorenzo. Saúde e paz!

Tremendo sangue bom e um craque no futebol, Roberto Duarte Neto completou 17 anos no dia 20 de fevereiro. A comemoração em clima como o tempo atual exige. Felicidades!

Com o estado de calamidade pública que o Acre enfrenta atualmente, um grupo de amigas não pensou duas vezes e mobilizou outros amigos e parte da sociedade acreana através das redes sociais para despertar a solidariedade e um dever ético que deve ser comum a todo ser humano: importar-se com o seu próximo. O resultado não poderia ser melhor: a arrecadação de diversos sacolões e roupas que serão doados às famílias que sofrem com a alagação e, também, aos imigrantes que estão na cidade de Assis Brasil, fronteira com o Peru.

***Admiração as amigas: Suely Melo, Val Fernades, Adriana Evangelistas, Fabíola Asfury, Izanelda Magalhães, Luverly Menezes, Siglia Abrahão e Dora Mesquita.

