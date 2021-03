Vídeo: gerente é feita refém com explosivo falso no corpo dentro do Banco do Brasil

Um grupo de bandidos fizeram uma gerente do Banco do Brasil refém, para sacar uma grande quantia em dinheiro, na manhã desta quinta-feira (4). A agência do banco, alvo do bando, fica localizado na Avenida Mamoré, zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher foi feita refém em casa, logo cedo, quando se preparava para ir para o trabalho. Na casa dela, os criminosos enrolaram explosivos falso no seu corpo. Em seguida, os bandidos levaram a vítima para a agência e lá tentaram fazer o saque, porém não foi possível após policiais militares chegarem ao local. Os bandidos conseguiram fugir do local.

Ainda conforme informações da polícia a mulher continua enrolada com os explosivos dentro da agência. Outra informação, é a de que os familiares da gerente também estão sendo mantidos refém dentro da residência da vítima, mas a PM ainda não se sabe onde fica localizada a casa.

O esquadrão antibombas da Polícia Militar já foi acionado.

