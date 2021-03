Zezé Di Camargo e Luciano: show especial marcará 30 anos de carreira

O reencontro de Zezé Di Camargo e Luciano com os fãs está próximo. E vai acontecer com um gostinho especial. Após quase um ano distante, a dupla celebrará os 30 anos de carreira com um show especial no dia 27 de março.

A apresentação, marcada para o Espaço das Américas, em São Paulo, comemorará as três décadas dos filhos de Francisco nos palcos, em um formato adaptado aos tempos que estamos vivendo. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI! Foto: divulgação

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários