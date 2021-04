Acreana Raissa Barbosa e assessor caem no golpe da casa própria

Raissa Barbosa caiu no golpe da casa própria. A modelo e ex-participante de ‘A Fazenda’ e seu assessor, Gabriel Leão, decidiram denunciar e abrir um boletim de ocorrência na delegacia do bairro Jardins, nesta quarta-feira (14), contra o empresário Luís Fernando Silva de Souza, que intermediou uma falsa compra de dois apartamentos no condomínio Bela Cintra Residence, na capital paulista. O empresário está sumido desde que a fraude foi descoberta.

Raissa chegou a pagar R$ 50 mil ao suposto corretor de imóveis, mas ainda conseguiu recuperar parte da grana após descobrir o golpe. Já Gabriel não teve a mesma sorte e acredita ter perdido cerca de R$ 65 mil na falsa negociação. Os dois supostos imóveis prometidos por Luís Fernando para venda custariam em torno de R$ 450 mil. O restante do valor seria pago por Raissa e Gabriel financiado, através de uma financeira que o empresário afirmava ser do suposto proprietário dos dois apartamentos.

A ex-Fazenda chegou a passar mal quando soube da fraude no apart-hotel. “Eu descobri quando liguei para o hotel, porque lá é hotel e apartamento (domiciliar). Eu perguntei sobre a venda e o recepcionista me informou que o imóvel pertencia ao condomínio (para hospedagens) e não poderia ser vendido. Entrei em desespero, liguei para ele e ele prometeu me devolver o dinheiro investido. Depois de muita enrolação, devolveu a metade, mas fugiu me devendo a outra metade. É uma sensação horrível e agora estamos correndo atrás do prejuízo”, esclarece a modelo e ex-Miss Bumbum.

“Ele vendeu um apartamento de luxo pra mim, que nunca existiu. Pior é que o Luís Fernando até elaborou um contrato assinado em cartório. Mesmo modelo do contrato! Foram várias transferências bancárias que chegam a R$ 100 mil e eu agora estou sem casa porque ele me fez mudar acreditando que estava tudo certo. Aí eu descobri que ninguém o conhece no condomínio e o proprietário real do apartamento também não sabe nem de quem se trata. Depois que eu e a Raissa descobrimos o golpe, vimos que não éramos os únicos. Ele tem várias passagens pela polícia sobre acusações por estelionatos e documentos falsos”, conta Gabriel Leão.

Além de Raissa e Gabriel, outros famosos também acusam Luís Fernando de golpes com vendas de apartamentos e carros de luxo. É o caso do influenciador João Ferreira, do ator Dan Albuquerque e da modelo Emily Narizinho . “Temos um grupo com umas 15 pessoas, todas vítimas de Luís Fernando e decidimos tomar providências legais contra essa pessoa, que fugiu. Não atende mais as ligações nem é encontrado nos endereços que ele tinha passado”, relata Gabriel.