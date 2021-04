AM: 8 estabelecimentos são fechados após descumprirem decreto contra a Covid-19

Durante a ação, um homem foi levado para uma delegacia da capital para prestar esclarecimentos. Ele é dono de um estabelecimento que realizava uma festa clandestina no Centro da capital. A Central não informou quais as medidas devem ser tomadas.

Na quarta-feira (31), o governador Wilson Lima anunciou a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e a liberação para a retomada de aulas do ensino médio e cursos livres. As medidas são válidas a partir do dia 5 de abril, próxima segunda-feira, por 15 dias. Nesta fase, a restrição de circulação de pessoas passa a ser de 0h às 6h.