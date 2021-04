Após três rodadas, veja situação de grupos das Eliminatórias da Europa

Seleções entraram em campo para disputar as três partidas iniciais da competição, em busca de uma vaga na Copa do Mundo no Catar, em 2022

As três primeiras rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo foram encerradas nessa quarta-feira (31/3).

As seleções do Velho Continente disputaram as três partidas iniciais da competição em busca das vagas para o Mundial no Catar, em 2022.

Agora, o qualificatório só volta a ter jogos em setembro. Veja as situações dos grupos e das principais seleções que tentam um lugar na Copa do Mundo no ano que vem:

Gajos na ponta

No grupo A, Cristiano Ronaldo e Portugal dão as cartas. A renovada seleção portuguesa não teve um grande desempenho nas três primeiras rodadas, mas somaram sete pontos e lideram a chave.

A Sérvia, que empatou com Portugal na segunda rodada, também tem sete pontos e está na segunda colocação.

A seleção de Luxemburgo aparece no terceiro lugar.

Fúria lidera

Já no grupo B, a Espanha aparece na ponta da tabela. Com sete pontos, os comandados de Luis Enrique encerram as três rodadas na liderança da chave.

Na primeira rodada, empate com os gregos. E depois duas vitórias consecutivas, sobre Geórgia e Kosovo.

Logo atrás vem a Suécia, de Ibrahimovic, que está com 100% de aproveitamento, com seis pontos. Os suecos têm um jogo a menos que os espanhóis e podem virar líderes nas próximas rodadas.

Itália e França dão as cartas

No grupo C, a Itália venceu os três jogos iniciais da competição continental. O time tem nove pontos contra seis da Suíça, que venceu suas duas partidas disputadas.

Na chave D, a França, atual campeã mundial, lidera o grupo com sete pontos.

Os franceses estrearam com um empate com a Ucrânia, mas venceram Cazaquistão e Bósnia e chegaram à liderança.

Grupos E e F

Nas chaves seguintes, Bélgica e Dinamarca aparecem nas primeiras colocações. Os belgas estão no topo do grupo E, com sete pontos.

Destaque para a goleada dos belgas por 8 x 0 sobre Belarus. No grupo F, os dinamarqueses estão com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos.

Equilíbrio

Os grupos G e H têm tudo para serem os mais equilibrados do certame do Velho Continente. Na chave G, a Turquia surpreendeu a forte Holanda e lidera o grupo, com sete pontos.

Os turcos bateram os holandeses na primeira rodada e confirmaram a boa fase diante da Noruega, do fenômeno Haaland.

Holandeses e noruegueses dividem a segunda posição do grupo com seis pontos, ao lado da seleção de Montenegro.

No grupo H, a Croácia, vice-campeã mundial, é a líder, com seis pontos. Os croatas estrearam com uma derrota para a Eslováquia, mas se recuperaram nos jogos seguintes. Os russos, que sediaram a última Copa, têm os mesmos seis pontos da Croácia.

Vexame alemão

No grupo I, a Inglaterra fez o dever de casa e venceu seus três jogos, liderando a chave. A Polônia, do lesionado Lewandowski, perdeu para os ingleses nessa quarta-feira e aparece apenas na quarta posição. A Hungria é a segunda colocada, com sete pontos.

No último grupo, a Alemanha perdeu a oportunidade de ser líder nessa quarta. Os alemães receberam a Macedônia em casa e uma vitória confirmaria a liderança.

Mas os campeões mundiais de 2014 foram surpreendidos e perderam por 3 x 2. Assim, o topo do grupo ficou nas mãos da surpreendente Armênia, que venceu os três jogos. A Alemanha foi de líder para o terceiro lugar.

Agora, as Eliminatórias da Europa passam por um hiato e só retornam em setembro. As três próximas rodadas estão agendadas para os dias 1º, 4 e 7 de setembro.

