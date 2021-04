Um apresentador da Band passou por uma situação no mínimo inusitada e que divertiu os telespectadores. Se trata de Jacson Damasceno, que comanda o Brasil Urgente da emissora no Rio Grande do Norte.

Tudo aconteceu nesta quinta-feira (14), quando o jornalista falava a respeito do clássico entre América de Natal e ABC, que será realizado no próximo domingo pela primeira fase do Campeonato Potiguar.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!