“Baboseira”, dispara Boni sobre o politicamente correto

“Nada pior que a censura imposta pelo politicamente correto”, afirma o ex-diretor da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho – mais conhecido Boni – em um dos episódios do documentário lançado pelo Globoplay sobre a vida do bicheiro Castor de Andrade (1926-1997).

A declaração de Boni aconteceu enquanto uma comparação entre o Brasil de décadas atrás com o atual era feita, relembrando um dos episódios que só a televisão dos anos 90 podia proporcionar.

No carnaval de 1990, a emissora resolveu promover uma mesa redonda com os principais presidentes das escolas de samba do Rio de Janeiro – o que seria algo normal, a menos que o programa apresentado por Fátima Bernardes não estivesse repleto de figuras que tinham seus nomes envolvidos com mundo da contravenção daquela época.

