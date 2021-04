Barcelona e Real Madrid disputam “El Clasico” com cara de final

Com as campanhas irregulares de Barcelona e Real Madrid durante boa parte do primeiro turno, o Atlético de Madrid disparou na liderança do Campeonato Espanhol, chegando a abrir 12 pontos na liderança para o time catalão. No entanto, nos últimos 10 jogos, a equipe de Diego Simeone ganhou apenas três, permitindo que os históricos rivais blaugranas e merengues disputem, a partir das 16h deste sábado (10/4), um El Clasico com cara de final.

Se os colchoneros se encontram em crise, Barcelona e Real Madrid apresentam tendência contrária. O time de Messi vem em sequência espetacular no nacional, somando 13 vitórias nas últimas 14 partidas, com um empate nessa jornada. Como consequência, a vantagem de 12 pontos se transformou em folga de apenas um pontinho. Já os comandados de Zinedine Zidane, que ainda estão vivos também na Champions League, somam sete triunfos nos últimos 10 jogos, com dois empates e uma derrota. Agora, os merengues estão a 3 pontos da liderança.

