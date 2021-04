BBB21. Affair de Juliette sobre foto com Sarah e Fiuk: “Coincidência”

O empresário Frederico Perusin, de 33 anos de idade, affair de Juliette Freire, do BBB21, tem colecionado coincidências com os participantes do reality global. Além de ter trabalhado com Fiuk, ele também conhece Sarah Andrade e tem até uma foto coladinho à brasiliense.

Em conversa com a Quem, Frederico brincou com a situação e se explicou: “Conheci a Sarah no Réveillon de Pipa em 2019. Tudo é uma coincidência impressionante. Ela é amiga de uma amiga minha, mas, só para deixar claro, nunca fiquei com ela”, disse. “Uma loucura isso, né? Impressionante como a galera acha tudo na internet”, emendou.

