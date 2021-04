BBB21: Eliminada do reality, Thaís vai dar ‘um tempo’ em carreira de dentista

Thaís Braz, eliminada desta semana do Big Brother Brasil, vai começar a trabalhar com sua imagem e com a fama que conquistou dentro do programa. Em entrevista ao Extra, a cirurgiã dentista afirmou que vai ‘esperar um pouco’ para voltar a atuar dentro da odontologia.

“Eu estou amando ter tanta gente comigo nas redes sociais e a visibilidade que o ‘BBB21’ me proporcionou. Nunca imaginei ter tantas pessoas gostando de mim aqui fora”, começou. “Estou doida para responder todo mundo! Esse carinho é incrível e muito necessário, está me fortalecendo muito. Sobre a Odontologia, eu vou esperar um pouco. Agora quero usufruir das redes sociais, tomara que dê certo”, completou Thaís.

