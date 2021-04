BBB21: João revela que via as maldades de Karol Conká

Karol Conká ainda não foi esquecida dentro do BBB21. Na tarde desta terça-feira (13/4), Juliette Freire questionou o professor João Luiz se ele sabia das atitudes grosseiras da rapper dentro do jogo. João saiu em defesa de Conká e revelou que sempre teve uma relação muito afetuosa com a cantora.

“Algumas pessoas tiveram um sentimento com a Karol que era: ‘Nossa, a Karol isso, a Karol aquilo, e eu nunca tive. Nunca consegui enxergar esse lado’”, disse o brother. “Mas com você ela não era”, disse a paraibana. “Sim, comigo ela sempre foi uma pessoa muito afetuosa”, concordou o professor.

