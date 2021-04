Bocalom comenta alto índice de reprovação: “Pesquisa, pra mim, é o que vejo nas ruas”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) comentou a respeito dos altos índices de reprovação na pesquisa Data Control publicada nesta terça-feira (14). De acordo com o gestor, os números negativos, que ultrapassam 56%, podem retratar excesso de expectativa por parte da população.

“Talvez, para alguns, a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que elas queriam. Porque não tem jeito você recuperar um atraso de 20, 30 anos em apenas 100 dias”, disse Bocalom, durante coletiva de imprensa sobre o balanço dos primeiros três meses da gestão.

“Mas pesquisa, pra mim, é o que eu vejo nas ruas”, completou o prefeito, citando que tem sido bem recebido nas visitas que faz aos bairros da cidade.

Apesar dos números, ele avalia que a gestão fez muito pelo município até aqui. “Nossa equipe está trabalhando direitinho e eu agradeço pela dedicação. Aqui não tem hora. Quando dá 5h já estamos falando no grupo. Então a equipe está determinada e eu tenho fé que até o final do ano as pessoas vão ver que é um novo momento, uma nova gestão”.

“Nesse primeiro momento tem muita especulação. O que me preocupa agora é que nós estamos arrumando a casa e nessa arrumação de casa os resultados virão. Eu quero saber qual o prefeito que teve a coragem de dizer que assumia todos os ramais do município e a água e o esgoto no momento em que estava tudo certo pra privatizar o setor? Então contra o trabalho não tem muito o que discutir”, finaliza.