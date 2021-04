Após pressão do MPAC, Bocalom volta atrás e proíbe cultos aos finais de semana

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), tornou sem efeito neste sábado (10) o Decreto n° 792, que havia sido divulgado na tarde de sexta-feira (9) permitindo eventos religiosos em templos ou locais públicos nos finais de semana, feriados e pontos facultativos.

A decisão do gestor foi tomada após o Ministério Público do Acre (MP/AC) pressionar e esclarecer que a medida da prefeitura ia contra o decreto do Estado.

Com a revogação do decreto de Bocalom, cultos e atividades religiosas voltam a ser proibidas na capital acreana.

CONFIRA O NOVO DECRETO