Clínica Psicologia da Uninorte oferece Orientação Vocacional para alunos do Ensino Médio

A Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Uninorte está realizando a Orientação Vocacional, uma atividade que tem como objetivo auxiliar, através das características e interesses do estudante, na busca por uma profissão do futuro que mais assemelha-se a ele.

O processo irá transcorrer na Clínica de Psicologia da Uninorte em cinco encontros e será feito pelos acadêmicos do sétimo período sobre a supervisão da supervisora institucional, Lucyana Melo. Durante esses encontros serão recolhidos dados com relação ao adolescente e serão realizados testes para facilitar na escolha da profissão.

A Orientação Vocacional ainda acontecerá gratuitamente neste mês de abril e ao final da atividade os estudantes contarão com três opções de cursos para escolher a que mais estiver de acordo com suas habilidades e aptidão.

Contato para agendamentos: (68) 3302-7044