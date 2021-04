Com covid-19, Radamés está intubado e Renan tem pneumonia, diz CBV

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu nota oficial nesta quarta-feira (14/4) para atualizar o quadro de saúde de dois ídolos do esporte brasileiro que estão com Covid-19. De acordo com a entidade, o vice-presidente, Radamés Lattari, está intubado, enquanto o técnico da Seleção Brasileira masculina, Renan dal Zotto, está com pneumonia bacteriana, mas se recupera em casa.

A CBV informa ainda que o quadro de ambos é considerável estável. “Radamés está internado no CTI, intubado, com parâmetros protetores e já sem bloqueador neuromuscular e segue clinicamente com boa perspectiva. Renan está em casa, com poucos sintomas do novo coronavírus e já sendo medicado também para uma pneumonia bacteriana diagnosticada nos últimos dias”, diz a nota.

