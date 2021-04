Todos os gestores querem melhorar o Marketing dos seus respectivos empreendimentos, ainda mais durante o período de pandemia (e também de pós-pandemia). A solução para isso é a digitalização dos processos.

Em plena era digital, o Marketing também deve ser digital. Se antes já era importante ter um site, um registro de domínio e estabelecer uma presença online, hoje em dia tais saídas são essenciais.

Independente do tamanho do seu negócio, o Marketing bem feito é aquele que prioriza as estratégias digitais, que interage com o público por meio dos canais adequados e utiliza as ferramentas certas.

Para você saber como melhorar o Marketing do seu negócio, dê uma conferida nos tópicos a seguir:

1 – Digitalização de processos – Entenda por que ela é importante para o Marketing

2- Como digitalizar a sua empresa

3- Presença online – Sem ela o seu negócio não existe

4 – Inbound Marketing – Valorize o funil de vendas

Digitalização de processos – Entenda por que ela é importante para o Marketing

A digitalização de processos é poder realizar a maioria dos procedimentos da sua empresa utilizando as ferramentas digitais adequadas para isso, inclusive processos que envolvem as estratégias de Marketing.

Para melhor compreensão do tema, pense, por exemplo, em uma loja que vende calçados para o público feminino.

O gestor desse negócio poderá digitalizar parte do processo de interação com as clientes. Para isso, poderá investir em estratégias de e-mail marketing.

O ato de proporcionar mais essa alternativa para divulgar lançamentos, promoções e sorteios, melhora de maneira significativa o Marketing da loja.

Outro exemplo que faz parte da digitalização de processos dessa loja de calçados é a utilização de ferramentas digitais que permitem gerenciar o seu estoque. Por meio delas é possível cadastrar produtos, emitir notas fiscais e outras funcionalidades.

Como realizar a digitalização da sua empresa

A digitalização dos processos na sua empresa não se resume apenas a ter um site e um registro de domínio. Na verdade, ela implica em utilizar ferramentas digitais que vão alterar o modo como os procedimentos de atendimento, produção e vendas são realizados.

Para viabilizar a digitalização na sua empresa e, com isso, melhorar o Marketing, é preciso ter em mente alguns passos importantes. Veja a seguir sobre eles.

Avaliar quais setores são prioritários nesse processo

Em alguns casos a prioridade é digitalizar a administração das finanças, o controle do caixa. Existem ferramentas digitais aptas para esse objetivo. Em outras situações, dependendo da empresa, é necessário digitalizar o processo das vendas dos produtos.

Cada caso, cada negócio, vai ter as suas prioridades e, por consequência, as suas estratégias próprias para digitalização.

Incentive o engajamento dos colaboradores

Os funcionários devem estar receptivos para as novidades que serão adotadas na empresa. Isso quer dizer que eles devem entender também como essas transformações funcionam.

Abandone os modelos antigos

Mudanças exigem um passo além. Por isso, é fundamental que para a transformação digital ocorrer da forma correta no seu negócio, é necessário prestar atenção ao que há de novidades em ferramentas digitais.

Lembre-se que ao digitalizar os processos da sua empresa, você também passa a modernizar as estratégias de Marketing.

Presença online – Sem ela o seu negócio não existe

Estamos na era digital e por essa razão o Marketing do seu negócio tem que ser digital. Não há como sair desse caminho. E quando se fala em como melhorar o Marketing do seu negócio, é fundamental investir na presença online.

Também chamada de presença digital, a presença online ajuda a manter o seu negócio relevante para o público, possibilita a interação e melhora o engajamento com a marca.

Por isso, não é exagero afirmar que, nos dias de hoje, sem a presença online o seu negócio não existe.

Para assegurar uma boa atuação da sua empresa na internet e melhorar o seu Marketing, é preciso ter planejamento, utilizar as ferramentas e os canais certos para isso. Além disso, não dá para esquecer da produção de conteúdo.

O conteúdo de qualidade é o motor que move o Marketing digital. Sendo assim, confira algumas dicas para você produzir bom conteúdo e garantir a presença online do seu negócio.

Tenha um blog

Blogs são versáteis, pois permitem postagem de textos, vídeos e fotos. Imagine, por exemplo, que o seu negócio é uma pet shop. Nesse caso, você pode criar conteúdos que abordam a importância da higiene nos animais de estimação.

Da mesma forma, pode falar também sobre produtos utilizados para o banho e tosa dos bichinhos, inclusive, é possível ainda divulgar eventos, promoções, tudo isso de forma rápida e interativa com o público.

Contudo, é claro que, além do conteúdo, o blog tem que ser bem feito, contar com um registro de domínio e ser construído com uma boa plataforma como o WordPress. Apenas assim para transmitir a credibilidade necessária.

Utilize o Google Meu Negócio

Essa é uma ferramenta criada pelo Google, cujo objetivo é auxiliar os clientes a encontrarem o seu negócio na web.

No Google Meu Negócio você insere os dados básicos do seu empreendimento, como, por exemplo, endereço, contato, fotos, histórico. É possível ainda ser visualizado no Google Maps e ainda receber avaliações dos clientes.

Porém, para melhorar o Marketing da sua empresa por meio do Google Meu Negócio, não esqueça de atualizar constantemente as suas informações.

Faça parte das redes sociais

Instagram, Facebook, Youtube, o público de uma forma geral é frequentador assíduo dessas (e também de outras) redes sociais.

Portanto, para otimizar o Marketing do seu negócio, elabore um estudo da sua persona e avalie quais as redes sociais fazem parte do dia a dia dela.

A partir daí é preciso fazer um planejamento a respeito de como construir a presença digital do seu negócio nas redes.

Uma boa dica para isso é utilizar ferramentas digitais que facilitam no gerenciamento das postagens. O Buffer, nesse caso, é uma delas, pois por meio dela você pode programar postagens e analisar os resultados.

Inbound Marketing – Valorize o funil de vendas

Para melhorar o Marketing do seu negócio na era digital é necessário atrair os clientes até você. É aí que entra o Inbound Marketing, que não por acaso, também recebe o nome de Marketing de Atração.

Esse tipo de Marketing atrai o público por meio de conteúdo. Para isso ele conta com técnicas específicas. Uma delas é o funil de vendas, também conhecida como Pipeline.

O funil de vendas é um modelo que mostra como é a jornada do cliente, desde o contato inicial com o seu negócio até a realização da venda, ou indo mais além, gerenciando também o pós-venda.

Para você entender melhor, esse funil é uma representação da jornada que o cliente realiza, desde o momento que ele percebe ter um problema, até o instante em que ele compra a solução, ou seja, o seu negócio.

Devido a isso, o funil de vendas é organizado em fases. Cada uma representa o avanço do consumidor até comprar o que você tem para oferecer. Entenda mais sobre essas etapas abaixo.

Topo de Funil – ToFu

Também chamada de Topo do Funil, é a etapa em que a pessoa desconhecia a necessidade de possuir o produto ou o serviço oferecido pelo seu negócio e chega até você. Nessa fase é a hora de você mostrar que é um especialista no assunto.

É o momento de disponibilizar conteúdo informativo, que mostre como o seu negócio é importante e poderá ajudar.

Meio do Funil – MoFU

O cliente que chegou até o seu blog, a sua postagem no Instagram ou encontrou você no Google Meu Negócio, descobriu que o seu produto é a solução que ele tanto necessita. Nessa etapa o visitante demonstrou interesse, ou seja, ele se tornou um cliente em potencial.

Portanto, é agora que esse visitante também recebe o nome de “Lead”. Nessa fase do funil você deve adotar estratégias que estimulem o cliente para chegar até a fase seguinte. Para isso vale utilizar as Landing Pages e o E-mail Marketing.

Fundo do Funil – BoFu



Também chamada de BoFu (bottom of the funnel), essa fase é a da decisão. Nessa etapa o lead já sabe o bastante a respeito do seu produto e do seu negócio, por isso, ele pode ser chamado de “Lead Qualificado”.

Sendo assim, é aí que você tem que mostrar ofertas, vantagens e demais conteúdos que estimulam a decisão de compra.

O Marketing do seu negócio hoje em dia depende muito da digitalização

Não é à toa que boa parte das estratégias devem levar em conta canais online como blog, canais de vídeos, redes sociais, enfim, vários recursos que a internet proporciona atualmente. Ter um site e um registro de domínio também é essencial na era digital.

É por isso que a presença digital se torna um recurso indispensável para os seus planejamentos de Marketing.

Além disso, é necessário levar em conta a jornada do seu cliente por meio do funil de vendas, pois ela se torna essencial para converter leads em clientes.

Portanto, ao prestar atenção nesses detalhes, você terá plenas condições de melhorar o Marketing do seu negócio.