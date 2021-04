Em Sena, homem que teve as duas pernas quebradas em acidente pede ajuda

A vida do colono Silvano da Silva Chaves, 46 anos de idade, residente no ramal do Cassirian, em Sena Madureira, mudou radicalmente em novembro do ano passado. Ele foi vítima de um acidente de trânsito nas proximidades da ponte metálica José Nogueira Sobrinho e teve as duas pernas fraturadas.

Devido seu quadro grave de saúde, a equipe médica teve que amputar sua perna direita.

Conforme informações, Silvano Chaves trafegava pela estrada de Sena Madureira quando, em dado momento, o pneu do carro estourou. “Quando eu abri a porta para sair e trocar o pneu fui colhido por uma motocicleta. Infelizmente além de ter quebrado as duas pernas, uma delas ainda foi amputada. Trata-se de uma situação difícil”, comentou.

Silvano já se encontra em sua residência que fica na zona rural e agora vem batalhando para fazer uma cirurgia na perna que não foi amputada. “Minha perna está inchada, sinto dores e preciso fazer essa cirurgia que custa 12.500 reais. Nesse sentido, venho pedir a ajuda das pessoas de bom coração. Quem puder doar qualquer quantia, agradeço muito. Sempre fui um homem dedicado ao trabalho e hoje me vejo nessa situação, mas tenho fé em Deus que vamos superar essas dificuldades”, frisou.

Quem puder colaborar para a realização da cirurgia do mesmo deve entrar em contato pelo telefone: (68) 9 9614 9337.

Edinaldo Gomes, para o Acreonline.net