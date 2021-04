Energisa investe em manutenção preventiva para melhorar qualidade da energia no Acre

A Energisa Acre realizou mais de 2 mil manutenções programadas na rede elétrica em 2020. O serviço é preventivo e envolve a substituição de postes, troca de componentes como transformadores, cabo de redes, chaves, isoladores com vazamento, cruzetas deterioradas e realização de poda.

Segundo o Diretor Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, essas atuações contribuíram para reduzir 30% das ocorrências de falta energia no estado em comparação com o ano anterior.

“Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substitui-los por novos e mais modernos antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura”, confirmou Xavier.

Vale ressaltar que as manutenções também visam adequar a quantidade de energia disponível e a demanda. “Acompanhamos o desenvolvimento populacional, a economia local e o comportamento social da população. Tudo isso interfere na quantidade de energia consumida. Precisamos atuar para que a qualidade não caia”, completou.

De acordo com o Diretor Técnico, tudo é planejado para que o cliente nem perceba a manutenção, mas questões técnicas e de segurança exigem que a rede elétrica seja desligada durante a execução do serviço.

Nesses casos, a Energisa Acre informa os clientes com 72 horas de antecedência por meio do site, cartas, avisos em rádios, jornal e carros de som. O intuito é que os clientes possam se planejar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada.

“Nos avisos são informadas as regiões que receberão a melhoria, hora de início e previsão do horário de finalização do serviço. O desligamento da rede elétrica só é adotado quando realmente necessário. A medida serve para dar segurança ao colaborador em campo durante a atuação e ao cliente”, conclui Ricardo Xavier.