Os familiares da senhora Bibiana Martins Lopes estão fazendo um apelo nas redes sociais pedindo doações de plasma para auxiliar no tratamento da Covid-19. As doações podem ser feitas no Hemoacre, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2787.

Dona Bibiana está internada no leito 8 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha.

É importante lembrar que as doações de plasma precisam ser de pessoas que já tiveram a doença há mais de 14 dias.