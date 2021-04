Em uma postagem no Instagram, o perfil oficial do Festival Pachamama anunciou que o evento deste ano será inteiramente on-line.

A decisão pelo formato virtual do “XI Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira”‘ ocorre por conta da situação que o estado e o país atravessam com relação à pandemia do novo coronavírus.

O festival ocorre entre os dias 18 e 24 de abril deste ano.