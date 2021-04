Gehlen diz que oposição quer apresentar auxílio emergencial do governo como “algo ruim”

O deputado Gehlen Diniz (Progressista) criticou alguns deputados de oposição e da ala independente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (14), durante votação do “Auxílio do Bem” – projeto enviado pelo Governo do Estado para dar a 18 mil famílias carentes 3 parcelas de R$ 150.

“A oposição, ao criticar o projeto, tenta mostrar para a população que o programa é uma coisa ruim. Isso está errado. Esse programa é um marco na história do Acre. Famílias serão beneficiadas em momento crítico de pandemia”, explicou.

O ex-líder do governo se posicionou depois que os oposicionistas propuseram a inclusão de outros grupos no auxílio acreano e, por diversas vezes, a discussão do projeto nas comissões.

“Você ficam problematizando um programa que presta um serviço fundamental à população. O governo da Frente Popular foi quem não ajudou o Acre e não se preocupou em criar um programa dessa natureza. O que o governo do PT fez foi atrasar o pagamento de salário dos nossos servidores. Vocês não têm moral para falar”, finalizou.