Morre Jean Sacramento, militar aposentado e ex-integrante do PP, aos 58 anos

O militar aposentado do Exército Jean Sacramento, baiano de nascimento e que há anos vivia no Acre, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (7), em Senador Guiomard, onde vivia nos últimos meses.

Era um ativo militante do PP (Partido Progressistas) e chegou a ocupar cargo especial comissionado (CEC) no governo do Estado, mas estava afastado do PP e da administração estadual. Nas eleições municipais passadas, rompeu com o PP e passou a apoiar o PSD, partido do senador Sérgio Petecão.

De acordo com amigos e aliados do PP, era uma pessoa afável e divertida mas que, ao contrair Covid, em 2021, ainda lutou pela vida como um dos pacientes entubados do Into. Ao ser extubado e sobreviver à doença, acabou por se isolar.

Nesta terça-feira, no inicio da noite, foi encontrado sem vida. Tinha 58 anos de idade.