Gonzaga participa da entrega de equipamentos agrícolas a ribeirinhos e produtores rurais

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, participou na manhã desta terça-feira (13) da entrega de equipamentos agrícolas e de transporte que potencializarão a produção rural do município de Porto Walter.

Gonzaga representou a Aleac e foi convidado a participar do evento a convite do vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo.

“Após as entregas, visitaremos para acompanhar de perto algumas obras que estão em execução no município. Na oportunidade, contamos também com a presença do nosso amigo e vereador Márcio da Farinha”, disse o parlamentar.

O deputado tucano tem como uma de suas bandeiras de mandato o apoio ao desenvolvimento econômico do estado por meio da produção agrícola.

Gonzaga parabenizou o prefeito da cidade, César Andrade, pela boa gestão e ao senador Sérgio Petecão e deputada federal Jessica Sales pela destinação das emendas que possibilitaram a compra dos equipamentos.

“Parabéns ao prefeito César Andrade pela competente administração e a deputada Jéssica Sales e ao Senador Sérgio Petecão pelas emendas pela irá beneficiar nossos ribeirinhos e a população rural.”