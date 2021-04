Governo nega estoque de 85 mil doses de vacina anti-Covid no Acre

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles, afirmou ao ContilNet que são inverídicas as informações de que o governo tem estocadas 85 mil doses de vacinas anti-Covid-19.

Nesta segunda-feira (12), o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, insinuou que haveria essa quantidade guardada e cobrou do governador Gladson Cameli (Progressistas) a distribuição das doses. Ele se baseou em informações que teriam sido repassadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Segundo Quiles, o que tem separado no estoque são 9,6 mil doses destinadas a indígenas que ainda não se imunizaram. O restante guardado, de acordo com a gestora, é para aplicação das segundas doses da Coronavac e Astrazeneca.

“A diferença de doses distribuídas e o que o Ministério da Saúde informa é referente às doses já distribuídas aos municípios, que podem estar em processo de vacinação nas áreas de difícil acesso: ribeirinhos, indígenas, zona rural, sendo este um dos motivos de ainda não estarem no sistema”, disse.

“O ministério informa que há 85 mil doses paradas, mas não informa que boa parte delas são segundas doses que ainda não estão na época de serem administradas”, completa.

O Acre é um dos estados com o pior ritmo de vacinação. Quase 74 mil foram vacinadas com a primeira dose e apenas 16,5 mil com as duas.