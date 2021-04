Homem encontra 15.000 abelhas em seu carro depois de fazer compras

O bombeiro e apicultor do Novo México, Jesse Johnson, foi chamado para ajudar um homem que relatou que mais de 15.000 abelhas invadiram seu carro enquanto fazia compras no supermercado.

O acidente ocorreu em 28 de março, em Las Cruces (Novo México, EUA). Quando acabava de fazer suas compras em um supermercado, um homem se deparou com um enxame de milhares de abelhas que haviam tomado o controle de seu banco traseiro.

O desafortunado, cujo nome não foi divulgado, havia deixado a janela aberta. Entre o momento em que saiu do carro (com a janela aberta) e o retorno ao estacionamento, apenas dez minutos se passaram.

Em pânico, e sem saber o que fazer, o homem ligou para a emergência. Jesse Johnson, 37, membro do corpo de bombeiros da cidade há 10 anos e entusiasta de abelhas, foi enviado ao local. “Farei qualquer coisa para impedir pessoas de matarem as abelhas”, disse ele.

Normalmente, o corpo de bombeiros não dá esse tipo de resposta, mas o chefe dos bombeiros considerou que os insetos estavam em uma área de tráfego relativamente alta. Johnson, que é um ávido entusiasta das abelhas, se ofereceu para cuidar delas.

“É muito mais intimidante do que perigoso”

Johnson também está ciente de que na primavera as colônias de abelhas se dividem. Além disso, acontece que alguns enxames se movem com uma rainha para se estabelecer em outro lugar. A janela aberta do carro teria permitido que as abelhas se abrigassem enquanto encontravam por algum local aprazível.

E tudo pode correr muito rápido, como mostra esta experiência. “Felizmente, quando as abelhas estão enxameando, elas são bastante dóceis”, explicou Johnson. “Elas não têm uma casa para proteger por um momento. Portanto, é muito mais intimidante do que perigoso”. Segundo ele, haviam no local pelo menos 15 mil abelhas.

O motorista do carro preferiu se afastar na hora que o bombeiro agiu. Além disso, nem era o carro dele, mas de um amigo que ele acabara de pegar emprestado.

Protegido por uma jaqueta e véu de apicultor, Johnson se aproximou do veículo com uma colmeia vazia que ele disse ter tratado com óleo de capim-limão. “Ela imita o cheiro da rainha”, disse o bombeiro.

Como ninguém se feriu, todas as abelhas foram levadas para a casa de Johnson para fazer companhia às mais 4 colmeias que ele tem.